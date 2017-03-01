В "Укравтодорі" назвали стан дорожнього покриття найгіршим за останні роки

На весну заплановано ремонт 30 000 кілометрів українських доріг.

В "Укравтодорі" підрахували площу ям на українських дорогах

Станпісля зими 2017 року є рекордно поганим через погоднів умов і хронічне недофінансування галузі, заявив керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак.

"Одним з головних ворогів доріг є переходи через нуль градусів. За оцінками експертів, минула зима була найскладнішою за останні роки. В Україні протягом зимового періоду зафіксовано 53 переходи через нуль градусів... В Україні, Польщі, Білорусі особливості клімату провокують сильне руйнування доріг", – повідомив Новак на брифінгу в середу, 1 березня, передає прес-служба "Укравтодору".

За попередніми розрахунками, площа ям на дорожньому полотні до початку весни склала 12,2 мільйона квадратних метрів, з яких 4,6 мільона – на дорогах національного значення, і 7,6 мільйона квадратних метрів – на дорогах місцевого значення.

Експерти прогнозують збільшення площі ям до 16-18 мільйонів квадратних метрів наприкінці квітня.

Раніше Новак повідомляв, що з 1 березня в Україні стартували ремонтні роботи, які дозволять до початку червня відновити 30 000 кілометрів дорожнього полотна. "Укравтодор" підготував техніку і мобілізував необхідні ресурси для виконання завдання, запевнив керівник держагентства.

Напередодні міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що в 2016 році був проведений ремонт лише 1% доріг, а 95% доріг – знаходяться у непридатному для експлуатації стані.

Нагадаємо, в 2017 році планується відремонтувати 2-2,5 тис. км автомобільних доріг і 80 мостів. На ремонт доріг в 2017 року передбачено 30 млрд грн.

В 2016 році було відремонтовано близько 1 тис. км, а вартість ремонту 1 км. доріг в середньому склала 7 млн грн.

У грудні 2016 року глава "Укравтодору" заявив, що в Україні 97% доріг знаходяться в поганому стані і понад 8,5 тисяч мостів в аварійному стані.