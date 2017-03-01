В НБУ запевняють, що не підписували меморандум з МВФ

При цьому у відомстві підтвердили, що скоро його підпишуть.

В Нацбанку уточнили, що тільки збираються підписати меморандум з МВФ. Нацбанк України / Flickr

В Нацбанку спростували інформацію ЗМІ про те, що українська сторона підписала з МВФ оновлений меморандум про економічну і фінансову політику за програмою розширеного фінансування EFF.

Зокрема, інформаційна агенція Reuters повідомляла, що сторони підписали цей документ для того, щоб розблокувати виплату наступного траншу в рамках програми фінансової допомоги від фонду.

Але керівник прес-служби НБУ Валерія Селезньова у коментарі телеканалу "112 Україна" розповіла, що меморандум ще не підписаний. За її словами, це станеться найближчми днями.

Як повідомлялося, на порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 6 березня 2017 року, відсутня питання надання макрофінансової допомоги Україні.

Раніше голова Національного банку Валерія Гонтарева заявила, що розраховує отримати транш МВФв кінці лютого або на початку березня.