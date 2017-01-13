В "Київенерго" заявили про недійсність розісланих платіжок

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В компанії заявляють про те, що оплата за послуги має здійснюватися виключно за платіжними документами "Київенерго".

В "Київенерго" заявили про те, що оплата за послуги має здійснюватися виключно за платіжними документами компанії kievcity.gov.ua

Єдиний платіжний документ, який був розісланий киянам КП "ГІОЦ" є недійсною, а оплата послуг "Київенерго" має відбуватися виключно за її рахунками, повідомили в прес-службі компанії.

"У зв'язку із розповсюдженням КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ) нового формату платіжки, єдиної для усіх комунальних послуг, звертаємо увагу своїх клієнтів на те, що оплата послуг "Київенерго", як і раніше, має здійснюватися виключно за платіжними документами "Київенерго", сформованих розрахунковою системою енергокомпанії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в платіжках "Київенерго" відображені точні обсяги споживання, коректні нарахування та реквізити вашого особового рахунку. Тому кошти, сплачені за цими рахунками, гарантовано будуть зараховані за спожиті вами послуги.

Раніше повідомлялось, що за наданою Кабміном можливістю оплатити в розстрочку рахунки за електро - та теплопостачання скористалися всього 170 чоловік з понад мільйона клієнтів "Київенерго", мінімум 20% з яких на сьогодні вже є боржниками.