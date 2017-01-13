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В "Київенерго" заявили про недійсність розісланих платіжок

13 січня в 11:22

В компанії заявляють про те, що оплата за послуги має здійснюватися виключно за платіжними документами "Київенерго".

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В "Київенерго" заявили про те, що оплата за послуги має здійснюватися виключно за платіжними документами компанії
kievcity.gov.ua

Єдиний платіжний документ, який був розісланий киянам КП "ГІОЦ" є недійсною, а оплата послуг "Київенерго" має відбуватися виключно за її рахунками, повідомили в прес-службі компанії.

"У зв'язку із розповсюдженням КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ) нового формату платіжки, єдиної для усіх комунальних послуг, звертаємо увагу своїх клієнтів на те, що оплата послуг "Київенерго", як і раніше, має здійснюватися виключно за платіжними документами "Київенерго", сформованих розрахунковою системою енергокомпанії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в платіжках "Київенерго" відображені точні обсяги споживання, коректні нарахування та реквізити вашого особового рахунку. Тому кошти, сплачені за цими рахунками, гарантовано будуть зараховані за спожиті вами послуги.

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Раніше повідомлялось, що за наданою Кабміном можливістю оплатити в розстрочку рахунки за електро - та теплопостачання скористалися всього 170 чоловік з понад мільйона клієнтів "Київенерго", мінімум 20% з яких на сьогодні вже є боржниками.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Київенерго оплата послуги
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