В 2016 році суми комунальних платежів вперше зрівнялись із середніми доходами населення – експерт

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Зростання комунальних тарифів прирікає незахищені верстви населення на злидні.

Суми комунальних платежів зрівнялись із середніми доходами населення Андрій Товстиженко, DT.UA

За підсумками 2016 року суми в платіжках за комунальні послуги вперше в історії України зрівнялися із середніми доходами населення, пише в своїй статті для ZN.UA директор аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

"2016 р. має увійти в економічну історію України — вперше суми комунальних платежів зрівнялися із середніми розмірами доходів громадян! Нечисленна кількість сімей, які не отримали субсидій, постали перед вибором: купувати їжу або платити за комуналку? Виникла ситуація а-ля помилка сапера: перерізання не того дроту (неотримання субсидії) веде до загибелі. Зрозуміло, що людина не може відмовитися від природних потреб, тож вона перестає платити за комуналку", - зазначив експерт.

Аналітик додав, що доходи більшості українських пенсіонерів не дозволяють сплачувати наявні комунальні платежі.

"Варто нагадати, що близько двох третин українських пенсіонерів отримують пенсії менш як 1500 грн, цієї суми вистачить хіба що на оплату опалення в 50-метровій хрущовці, і якщо самотній пенсіонер — сумлінний платник за комуналку, він приречений на злидні", - написав він.

Раніше Юлія Самаєва в статті для DT.UA писала, що за минулий рік загальна сума заборгованості населення України за оплату послуг ЖКГ збільшилася на 12,5 млрд грн, тобто більш ніж у два рази.

Нагадаємо, протягом 2016 року субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 7 млн 677 тис. домогосподарств, з них у містах - 5 млн 185 тис., у сільській місцевості - 2 млн 492 тис. В порівнянні з 2015 роком кількість таких домогосподарств збільшилася на 2 млн 284 тис., або на 42,4%.

Детальніше про соціально-економічні наслідки зростання тарифів на послуги ЖКГ читайте у статті Олександра Сергієнко "Фатальний крок прем'єра" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".