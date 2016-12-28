Уряд затвердив розмір мінімальної академічної стипендії

Для окремих спеціальностей рівень стипендій буде вищий.

Мінімальна стипендія становитиме 1100 грн з 1 січня 2017 року Pedosenko4erri / Depositphotos

Кабінет міністрів України затвердив розмір мінімальної академічної стипендії на рівні 1100 гривень, а розмір підвищеної стипендії – 1 600 гривень в 2017 році.

Заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець заявив, що основою для формування рейтингу, згідного якого виплачують стипендію, буде успішність студентів, також можуть бути інші показники, передає "Радіо Свобода".

Він підкреслив, що для окремих спеціальностей рівень стипендій буде вищий, зокрема для вчителів математики, інформатики, природничих наук, деяких інженерних спеціальностей (гірське і нафтогазової справи) –1400 гривень, а підвищена – 2360 гривень.

Рішення ухвалили з умовою подальшого доопрацювання.

Раніше стало відомо, що Міністерство освіти змінить критерії для виплати стипендій студентам ВНЗ.

У проекті бюджету на 2017 рік на стипендіальний фонд збільшено на 10% - до 5,8 мільярдів гривень.

Раніше министр освіти підтримала скасування стипендій для трієчників. За її словами, стипендії будуть отримувати тільки ті, хто добре навчається, а також діти з малозабезпечених сімей.