Уряд затвердив держгарантії за кредитом ЄБРР "Укрексімбанку" на 150 млн доларів

Кошти держбанку планують спрямувати на підтримку малого та середнього бізнесу.

Уряд затвердив держгарантію «Укрексімбанку». Василь Артюшенко, DT.UA

Кабінет міністрів на засіданні затвердив надання державної гарантії за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку державного "Укрексімбанку" на 150 мільйонів доларів.

"Ці кошти будуть використані для підтримки малого та середнього бізнесу при виході на експортні ринки. Це наш пріоритет і це практичний інструмент, яким буде користуватися бізнес", - сказав під час засідання міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Укрексімбанк" засновано у 1992 році. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Національного банку, на 1 січня 2017 року за розміром активів (160,304 млрд грн) "Укрексімбанку" посідав третє місце серед 93 діючих у країні банків.

Нагадаємо, Нацбанк своєю постановою від 10 лютого визначив нові критерії розподілу банків на групи на 2017 рік. Згідно з документом, банки з державною часткою ‒ банки, у яких держава прямо або опосередковано володіє часткою більше 75% статутного капіталу банку.

Міністерство фінансів спільно з НБУ розробило стратегію розвитку державних банків, яка націлена на залучення у їх капітал коштів міжнародних фінансових організацій протягом найближчих трьох років.