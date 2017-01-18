Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду з дефіцитом 142 млрд грн

Приблизно половина працюючих українців нічого не платять у Пенсійний фонд, з якого треба утримувати 12 мільйонів пенсіонерів.

Дірка у Пенсійному фонді становитиме половину його бюджету Андрій Товстиженко, DT.UA

затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2017 рік з дефіцитом близько 142 млрд грн.

"Обсяг дотації, яку ми направляємо з державного бюджету в Пенсійний фонд, знижений зі 145 млрд до 141,5 млрд грн", - сказав міністр соціальної політики Андрій Рева на засіданні.

За його словами, загальний бюджет Пенсійного фонду становить 284 млрд грн, надходження від сплати єдиного соціального внеску повинні скласти 142,5 млрд грн, що на більш ніж 30 млрд грн більше ніж в 2016 році.

Як писало ZN.UA, відрахування в Пенсійний фонд надходять лише від 10 млн працюючих українців, а утримувати на них потрібно майже 12 млн пенсіонерів. Понад половина яких одержують мінімальну пенсію, що становить лише 1247 грн. Але й середня пенсія (1745 грн) далека від економічних реалій. Наступного року "людоцентричний" бюджет суттєво підвищує мінімальну заробітну плату, зарплати вчителям і лікарям, але не пенсії. Мінімальна пенсія в травні 2017-го зросте лише до 1312 грн, а в грудні — до 1373, відповідно, середня пенсія становитиме близько 2000 грн.