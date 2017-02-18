Уряд розраховує отримати кошти на актуалізацію пенсій за рахунок детінізації зарплат

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Гройсман принципово не хоче підвищувати в Україні пенсійний вік.

Ціна актуалізації пенсій в Україні - близько 50 млрд грн щорічно Андрій Товстиженко, DT.UA

хочуть вже дінця нинішнього року отримати за рахунок детінізації зарплат додаткові 40 млрд грн, необхідні для актуалізації пенсійних виплат, пише в своїй статті для DT.UA Юлія Самаєва.

Як зазначає автор, коли громадянин України виходить на пенсію, в розрахунок береться його середня заробітна плата за три предпенсійні роки. Держава повинна підвищувати дану розрахункову базу, оскільки зарплати повільно, але все ж зростають.

Незважаючи на це, в Україні зарплатна база не підвищувалася давно, через що пенсіонери, які давно вийшли на пенсію, отримують набагато менше коштів з Пенсійного фонду, ніж ті, хто вийшов на пенсію не так давно.

За словами Самаєвої, виправити ситуацію можна за допомогою так званої актуалізації виплат. Влітку 2016 року віце-прем'єр з соціальних питань обіцяв провести актуалізацію пенсій у жовтні-листопаді, однак у країни на це не знайшлося фінансового ресурсу.

"Ціна питання — близько 50 млрд грн щороку. Сума для держбюджету відчутна, але не непідйомна, і вже цього року гроші обіцяють знайти. Щоправда, шукатимуть їх знову в тіньовому секторі, а це — дуже ненадійне джерело надходжень", - йдеться в статті.

Самаєва зазначає, що Мінсоцполітики категорично відмовляється підвищувати пенсійний вік, що дозволило б виграти час на проведення реформ. Дану точку зору за даними DT.UA підтримує і прем'єр Гройсман, для якого це стало "принциповою позицією".

"В уряді, що критикує спроби попередників провести детінізацію зарплат, упевнені, що їм ця детінізація вдасться. Саме з тіньового сектору там хочуть дістати заповітні кошти для підвищення пенсій. У міністерстві переконані, що підвищення МЗП до 3200 грн здатне забезпечити надходження в обсягах, необхідних для актуалізації пенсійних виплат. Там очікують уже до кінця цього року одержати додаткові 40 млрд", - вказує автор.

Детальніше про проблему актуалізації пенсійних виплат читайте в статті Юлії Самаєвої "(Не)гідна старість" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".