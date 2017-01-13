"Укрзалізниця" стала прибутковою компанією

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У минулому році компанія отримала 303 мільйонів чистого прибутку.

Збиткова "Укрзалізниця" отримала прибуток

В 2016 році "Укрзалізниця" отримала 303 мільйонів гривень чистого прибутку проти чистого збитку в 2015 році на суму в 16 мільярдів гривень, повідомила прес-служба компанії з посиланням на керівника "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна.

В 2016 році компанія отримала 78,9 мільярдів гривень доходів, а витрати компанії склали 78,6 мільярдів гривень. Залишок грошових коштів на рахунках на кінець 2016 року склав 5,5 мільярдів гривень. Показник EBITDA (обсяг прибутку до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків по кредитах) склав 20,5 мільярдів гривень, рентабельність EBITDA - 30%.

"Як і розраховували, фінансовий результат" Укрзалізниці" за 2016 прибутковий - отримано 303 мільйонів гривень. Компанія в повному обсязі виконала свої зобов'язання перед державою: за оперативними даними, в 2016 році сплачено 15 мільярдів гривень податків та обов'язкових платежів", - цитує прес-служба Бальчуна.

Також повідомляється, що за підсумками 2016 року "Укрзалізниця" перевезла 344,3 мільйонів тонн вантажів та 439 мільйонів пасажирів. Доходи від перевезень в 2016 році склали 62 мільярдів гривень, а витрати – 58,4 мільярдів, які вдалося зменшити порівняно з затвердженим планом на 2,8%.

"У минулому році вдалося на 1,3 мільярда зменшити витрати на паливо за рахунок зменшення закупівельної ціни на дизельне паливо. При плані 20 912 грн / тонна фактична ціна становила 19902 грн / тонна", - зазначили представники компанії.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" має намір створити окрему компанію з пасажирських перевезень до 2020 року.