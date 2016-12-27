Укрзалізниця домоглася підвищення вантажних тарифів у 2017 році

Поки погоджено лише підвищення вантажних тарифів. На черзі – пасажирські перевезення.
При цьому він не уточнив, чи змінилися відсотки підвищення в реченні ПАТ, додавши, що, пропозиція щодо підвищення пасажирських тарифів поки не узгоджена.
Нагадаємо, що Укрзалізниця планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення в 2017 році на 35%. Підвищувати пропонується у два етапи: в першому і четвертому кварталах на 16%. Також з січня 2017 року на 10% зросте вартість проїзду у вагонах 1-го і 2-го класів поїздів Інтерсіті+.
Також Укрзалізниця пропонувала підвищити тарифи на вантажоперевезення на 25%Інтерфакс-Україна , DT.UA ,