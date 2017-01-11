Укрпошта припинила приймати платежі за комуналку в Києві

Слідом за Ощадбанком відмовляється безкоштовно приймати платежі від громадян ще одне державне підприємство.

Укрпошта слідом за Ощадбанком зайнялася шантажем і саботажем Андрій Товстиженко, DT.UA

тимчасово призупиняє прийом комунальних платежів на рахунки київського комунального підприємства "Головний інформаційно-обчислювальний центр" (ГІОЦ).

В Укрпошті пояснили такий крок нерентабельністю. "За даними аналізу, винагорода від прийнятих від населення платежів, яку отримує за свої послуги Київська міська дирекція Укрпошти, не забезпечує покриття витрат дирекції на надання таких послуг і є збитковою для компанії", - йдеться в повідомленні.

В Укрпошті рекомендували громадянам оплачувати комуналку через відділення комерційних банків та різні сервіси електронних платежів, поки не буде вирішено питання з ГІОЦ.

КП "ГІОЦ" формує повідомлення з оплати рахунків з централізованого водовідведення гарячої води, централізованого постачання холодної води і водовідведення, а також утримання будинків та прибудинкових територій в м. Київ.

"Укрпошта" надає понад 50 видів послуг майже 12 тис. відділеннях по всій Україні. Штат підприємства налічує 76 тис. працівників, з яких 33 тис. – листоноші, 13 тис. – оператори поштового зв'язку.

Нагадаємо, що в листопаді державний Ощадбанк хотів ввести комісію за оплату платежів ЖКП в своїх касах у розмірі 3 грн за платіжку. Однак у ситуацію втрутився президент Петро Порошенко і процес був тимчасово припинений.