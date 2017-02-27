"Укрпошта" працюватиме без обідньої перерви

Процес переходу займе два місяці.

Відділення "Укрпошти" не будуть закриватися на обід Андрій Товстиженко, DT.UA

"Укрпошта" до 1 травня переведе 500 своїх відділень на роботу без обідньої перерви, повідомляється на сайті компанії.

"Для зручності клієнтів у травні 2017 у всіх великих містах країни відділення "Укрпошти", які мають три і більше вікна, будуть переведені на режим роботи без обідньої перерви", - заявив перший заступник генерального директора компанії Олександр Перцовський.

За його словами, таким чином "Укрпошта" зможе не тільки підвищити якість обслуговування, але і відпрацювати нові стандарти, а також збільшити обсяги робіт.

"При цьому, наші співробітники будуть працювати з нестабільним графіком, як і раніше, матимуть повноцінну перерву", - заявив Перцовський.

На днях, рішення про доповнення переліку відділень, які будуть працювати без обідніх перерв, взяли Львівська, Харківська та Одеська дирекції "Укрпошти". Київська дирекція почне працювати за новим розкладом з квітня. Також відповідне рішення очікується від Дніпропетровської дирекції.

На сьогоднішній день в Одесі без обідньої перерви функціонує 54 відділення, у Львові - 11 відділень, в Харкові - 42 відділення, в Дніпрі - 11, у Києві - 8, в інших містах обласного значення - 191 відділення.

До 1 травня планується оновити графіки ще 11 відділень у Львові, 11 відділень у Харкові. У Києві за новим графіком працюватимуть 103 відділення поштового зв'язку. В інших містах обласного значення без обідньої перерви працюватимуть ще 35 відділень.

Як повідомлялося, регулятор підвищив тарифи "Укрпошти" в 1,5 рази.