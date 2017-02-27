"Укроборонпром" відкрив представництво в Абу-Дабі

В концерні розраховують збільшити експорт продукції.

"Укроборонпром" відкрив нове представництво.

Державний концернвідкрив офіційне представництво в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати). Про це повідомила прес-служба держконцерну.

Відкриття офісного представництва відбулося в рамках 13-ї міжнародної виставки озброєння і військової техніки IDEX-2017.

"Відкриття офісу наблизить компанії, що входять до ГК "Укроборонпром", до своїх клієнтів по всьому світу, зменшить транспортні витрати, збільшить валютні надходження в країну і прискорить прийняття рішень по важливим контрактам", - відзначають в держконцерні.

Згідно з повідомленням, в даний час "Укроборонпром" веде переговори, пов'язані з расширенем ринку збуту, в тому числі, з арабськими оборонними IGG, EDIC, Trust.

Як повідомлялося, на початку лютого "Укроборонпром" озвучив плани щодо відкриття своїх представництв в Туреччині та Польщі. У планах держконцерну на середньострокову перспективу відкриття представництв в ЄС і США.

Нагадаємо, що "Укроборонпром" підписав нові експортні домовленості і уклав меморандуми про співпрацю на масштабній військовій виставці IDEX-2017 в ОАЕ. Більшість угод укладено в області бронетанкової та оптико-електронної техніки.

Раніше також повідомлялося, що "Укроборонпром" в 2016 році передав українським військовим 2139 одиниць техніки. З них бронетанкової техніки – 109 одиниць; озброєння повітряних сил і ППО – 36 одиниць; ракетно-артилерійського – 766 одиниць, ракет і боєприпасів – 712; спеціальної техніки, засобів зв'язку, радіоелектронної боротьби і навігації – 516 одиниць.

Крім того, 2016 року "Укроборонпром" порівняно з 2015 роком збільшив експорт озброєнь на 25% до 756 млн доларів.