"Укргазвидобування" збільшило видобуток газу всього на 0,5%, хоча його прибутки зросли втричі – експерт

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Підвищення вартості газу для населення обґрунтовували, серед іншого, необхідністю розвитку в Україні власного газовидобутку.

"Укргазвидобування" поки не наростила обсяги видобутку природного газу РБК-Україна

За підсумками 2016 року державне ПАТ "" збільшило свої прибутки в три рази, однак видобуток газу збільшило лише на 0,5%, незважаючи на те, що теза про нарощування Україною власного видобутку природного газу активно використовувався для обґрунтування підвищення вартості газу для населення.

Про це у своїй статті для DT.UA пише директор аналітичного центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко. За його словами необхідність підняття цін на газ пояснювалася, серед іншого, радикальним підвищенням закупівельної ціни на газ українського видобутку.

"Саме зростанням закупівельної ціни українського газу з 1590 до 4849 грн за тисячу кубометрів (утричі!) й пояснювалася необхідність такого підняття цін на газ. Що в результаті? Державне ПАТ "Укргазвидобування" в 2016 р. теж наростило свої прибутки втричі, або на 200%, а на скільки збільшився видобуток газу? Тримайтеся за стільці, хто цього ще не усвідомив, — на 0,5%", йдеться в статті.

Сергієнко уточнює, що в даному випадку мова йде не про нарощування видобутку, а про стримування його падіння.

У листопаді в НАБУ повідомляли, що прибуток ПАТ "Укргазвидобування" після ліквідації так званої "газової схеми" склав 162 мільйон 332 тисячі гривень. Таким чином, менш ніж за півроку держкомпанія отримала в п'ять разів більше прибутку, ніж за майже три роки співпраці з фірмами, підконтрольними народному депутату Олександру Онищенку.

Раніше Юлія Самаєва у статті для DT.UA писала, що за минулий рік загальна сума заборгованості населення України за оплату послуг ЖКГ збільшилася на 12,5 млрд грн, тобто більше ніж у два рази.

Детальніше про проблеми системи субсидування та соціально-економічні наслідки зростання тарифів на послуги ЖКГ читайте у статті Олександра Сергієнка "Фатальний крок прем'єра" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".