"Укргазвидобування" залучить $ 76 млн ЄБРР та ЄІБ

Кошти необхідні для закупівлі установок капітального ремонту свердловин та компресорного обладнання.

"Укргазвидобування" готується до інтенсифікації видобутку зі своїх свердловин

Керівництво "Укргазвидобування" має намір залучити фінансування Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) та Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на суму $ 76 млн для закупівлі установок капітального ремонту свердловин і компресорного обладнання, повідомляє прес-служба ЄБРР.

Наголошується, що торги на закупівлю відповідної техніки заплановані на період, починаючи з третього кварталу поточного року.

Операція проходить у форматі, характерному для термінових закупівель: спочатку проводяться тендерні процедури і тільки потім підписується угода з банками і виділяється фінансування.

Метою реалізації проекту є інтенсифікація видобутку з існуючих свердловин "Укргазвидобування".

Як повідомлялося, "Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України" є найбільшою газовидобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.

Нагадаємо, "Укргазвидобування" за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком збільшило чистий прибуток на 11 млрд 766,559 млн грн (у 77,9 рази) – до 11 млрд 919,6 млн. грн.