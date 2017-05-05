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"Укргазвидобування" в 2016 році збільшило чистий прибуток у 77,9 рази

5 травня в 16:41

Чистий дохід зріс у 2,5 рази.

Укргаздобыча_Укргазвидобування
"Укргазвидобування" порадувало фінрезультатами "Нафтогаз України"
РБК-Україна
"Укргазвидобування" за підсумками минулого року порівняно з 2015 роком збільшило чистий прибуток на 11 млрд 766,559 млн грн (у 77,9 рази) – до 11 млрд 919,6 млн грн.

Згідно з аудированним річним звітом компанії, її чистий дохід зріс у 2,5 рази (на 33 млрд 176,438 млн грн) – до 55 млрд 41,146 млн грн, валовий прибуток – в шість разів (на 15 млрд 839,034 млн грн), до 19 млрд 5,908 млн грн.

Раніше експерти DT.UA відзначали, що за підсумками 2016 року державне "Укргазвидобування" збільшило свої прибутки в три рази, проте збільшило видобуток газу лише на 0,5%,

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"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України", є найбільшою газовидобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.

Компанія також експлуатує Шебелинський ГПЗ, Яблунівське відділення з переробки газу, технологічний цех стабілізації конденсату "Базиливщина" і 18 АЗС у Харківській області, які реалізують нафтопродукти та скраплений газ власного виробництва.

 

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги газ Укргазвидобування прибуток підсумки
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