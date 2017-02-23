"Укренерго" не планує відключати світло до 20 березня

Компанія просить промпідприємства перенести робочі зміни на ніч, а населення зменшити використання електроенергії в побуті.

Світло гарантують до 20 березня. telegraf.com.ua

Існуючі запаси вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ України дозволять стабільно працювати енергосистемі до 20 березня (а не 5-10 березня) без введення аварійних відключень, повідомили в прес-служба "Укренерго".

Наголошується, що в умовах надзвичайних заходів "Укренерго" зменшить кількість працюючих блоків на антрацитовому вугіллі, а також кількість блоків "гарячого резерву".

Крім того, частку виробництва електроенергії на АЕС збільшено з 50% до 62%.

Компанія також звернулася до промпідприємств про перенесення робочих змін на ніч і до населення щодо зниження споживання електроенергії в побуті.

"Результат - добова економія до 12 тисяч тонн антрацитового вугілля", - запевняють в "Укренерго".

Нагадаємо, що міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що відмова України від вугілля антрациту з Донбасу обійдеться в 15 млрд грн. Для відмови необхідно відповідне політичне рішення.

Раніше Насалик заявляв, що Україна поки не планує імпортувати вугілля з Росії. Хоча такий варіант повністю не виключається - закупівлі можливі у випадку, якщо його ціна буде найменшою на ринку.

Нагадаємо, що вуглевидобувні підприємства України в січні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшили видобуток рядового вугілля на 16,9% (на 529,2 тисяч тонн) – до 3 мільйонів 659,7 тисяч тонн.