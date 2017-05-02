"Український капіталізм" являє собою гігантську "корупційну піраміду" – Пасхавер

Корупційність еліти, повсюдні монополії і заточені під корупцію формальні й неформальні норми створюють проблеми для реформаторів.

В українську "корупційну піраміду" вплетені усі, включаючи пересічних громадян Национальный антикоррупционный портал

Склалася в Україні соціально-економічна модель являє собою мережу олігархічних монополій, у яких власники отримують свою монопольну ренту під прикриттям політиків і бюрократів. Про це у своїй статті дляпише економіст Олександр Пасхавер.

"Наш капіталізм" являє собою мережу монополій, у яких власники, у союзі й під прикриттям бюрократії та політикуму, одержують свою монопольну ренту, ділячись зі своїм "дахом". Десяток-півтора чоловік нагорі — це верхівка гігантської корупційної піраміди, що складається з сотні тисяч таких монопольних утворень. Це соціальна матриця, тканина нашого життя", – вказує автор.

За словами економіста, в дану систему вплетені усі, включаючи пересічних громадян, які змушені реалізовувати чи захищати свої права через корупцію.

Пасхавер, при цьому, зазначає, що стійкість даної системи забезпечується цілим рядом притаманних їй властивостей. По-перше, система відтворює негативний відбір еліт, при якому з бюрократії і політикуму відсіюються чесні професіонали. По-друге, система підтримує монопольну структуру у всіх сферах діяльності, в яких це можливо, що також стримує економічний розвиток країни. По-третє, під дану систему заточене формальне законодавство України та неформальні соціальні норми.

"Корупційність еліти, монопольна організація всіх публічних занять і корупційність формальних і неформальних норм створюють для реформаторів проблеми, які важко здолати. Якби з'явився герой-радикал, що бажає розрубити цей вузол одним ударом, його чекали б або ганебна поразка, або економічний і соціальний колапс країни", – підсумовує експерт.

Нагадаємо, У світовому рейтингу сприйняття корупції за 2016 рік Україна посідає 131 місце, розділивши його з Казахстаном, Росією, Іраном та Непалом. Таким чином, країна опустилася на одне місце, порівняно з рейтингом 2015 року. При цьому кількість балів, які визначають рейтинг, зросла з 27 до 29.

Детальніше про соціально-економічний лад життя українського суспільства та перспективи української революції читайте у статті Олександра Пасхавера "Вибір долі" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".