Українські метзаводи в ОРДЛО управляються Курченко - Ъ

Сергію Курченку належить керуюча компанія "Внешторгсервіс".

Українські метзаводи в ОРДЛО перейшли в управління Курченко

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Ъ З квітня управління українськими заводами , що опинилися на території терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР", було покладено на зареєстроване в Південній Осетії ЗАТ "Внешторгсервис", пише

4 квітня ватажок донецьких бойовиків Олександр Захарченко підписав "указ", в якому "тимчасовим адміністратором" українських заводів, розташованих на території "ДНР" було визначено "Внешторгсервіс".

Як повідомляє видання, в опублікованій у той же день постанові "ради міністрів" терористів перераховувалися підприємства, які переходять під тимчасову адміністрацію "Внешторгсервіса".

В список потрапили металургійний завод "Донецьксталь", Єнакіївський і Макіївський металургійні заводи, "Єнакіївський коксохімпром", "Ясиновський коксохімічний завод", "Макіївкокс", "Харцизький трубний завод".

Хоча цей указ був підписаний лише на початку квітня, підприємства на території ДНР і ЛНР почали переходити під контроль "Внешторгсервіс" ще в березні, йдеться в статті.

За минулий з тих пір місяць "Внешторгсервіс" не має ні інтернет-сайту, ні офісу. Ні в одному з документів самопроголошених республік не було вказано, хто очолює цю компанію і кому вона належить.

Ім'я можливого керівника "Внешторгсервіса" лише раз було згадано на інтернет-сайтах "ЛНР".

У зверненні профспілки працівників вугільної промисловості до робочих місцевого підприємства "Краснодонвугілля" говорилося, що після введення з 1 березня зовнішнього управління колишній власник — компанія "Метінвест" - припинив свою роботу на підприємствах з 15 березня.

"Генеральним директором компанії є Володимир Пашков", - сказано у зверненні.

До 2014 року Пашков працював віце-губернатором Іркутської області. Колишній іркутський віце-губернатор став президентом благодійного фонду підтримки міжнародних гуманітарних проектів, зареєстрованого в грудні 2015 року. Власного сайту у фонду немає, немає жодного його звіту на інформаційному порталі Мін'юсту.

25 лютого Служба безпеки України випустила заяву, в якій звинуватила фонд Пашкова в тому, що він використовується для наповнення бюджету самопроголошеної ЛНР.

В СБУ заявили, що фонд через рахунки російської некомерційної організації "Центр міжнародних розрахунків" спрямовує кошти безпосередньо в так званий "Державний банк ЛНР".

Колишній депутат Верховної ради Олег Царьов, який втік в 2014 році, розповів, що, за його інформацією, за компанією "Внешторгсервіс" стоїть бізнесмен Сергій Курченко.

Про те, що контроль над підприємствами перейшов саме до Курченко, розповіли також робітники "Єнакіївського металургійного заводу", "Харцизького трубного комбінату" та вуглевидобувного підприємства "Орджонікідзевугілля" (об'єднує шість шахт у Горлівці та Єнакієвому).

У свою чергу, "міністр промисловості і торгівлі" самопроголошеної ДНР Олексій Грановський підтвердив: "Внешторгсервисом" керує Володимир Пашков з російським громадянством, до цього він був радником глави республіки з економічних питань, а хто стоїть за ним, ми не будемо розкривати, щоб не нашкодити нашим партнерам". На уточнююче питання, про яких партнерів йде мова, Грановський відповів: "Партнер у нас один — Російська Федерація".

1 березня, в "ДНР" і "ЛНР" заявили, що підприємства під українською юрисдикцією переходять під "зовнішнє управління" даних формувань. Бойовики мають намір стягувати податки з цих підприємств.

15 березня, РНБО в ході екстреного засідання прийняв рішення призупинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в Донбасі. Рішення було в той же день введено в дію указом президента України.

"РНБО вирішив: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів по виконанню Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення", - заявив на засіданні секретар РНБО Олександр Турчинов.

Детальніше про обставини прийняття рішення про торгову блокаду ОРДЛО читайте у статті Сергія Рахманіна "оГРАБЛИнный президент" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".