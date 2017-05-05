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Українські банки за січень-квітень отримали 5 млрд грн чистого прибутку

5 травня в 18:02

Банківська система України оздоровлюється і працює прибутково три місяці поспіль вперше з 2013 року.

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Українські банки почали отримувати прибутки
Нацбанк України/Facebook
За підсумками першого кварталу 2017 року платоспроможні банки отримали 5,09 млрд грн чистого прибутку.

Як повідомляє прес-служба НБУ, банківська система працювала прибутково у кожному із трьох місяців. Так, у січні чистий прибуток становив 0,36 млрд грн, у лютому – 3,49 млрд грн і в березні – 1,24 млрд грн.

"Банківська система України працює прибутково три місяці поспіль вперше з докризового 2013 року. На сьогодні можна констатувати, що значні потрясіння попередніх трьох років залишилися позаду, і банківська система оздоровлюється. Вихід на прибуткову діяльність сприятиме відновленню активного кредитування реального сектору економіки", – прокоментувала Катерина Рожкова, заступник голови НБУ.

За даними НБУ, з 92 платоспроможних на 1 квітня 2017 року банків, 72 за підсумками першого кварталу були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 6,87 млрд грн, 20 банків – збитковими зі сукупним чистим збитком у 1,78 млрд грн

За перший квартал минулого року банківська система отримала чистий збиток 8,01 млрд грн.

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Детальніше про українські банки читайте в матеріалі "Банківська система України: час справжніх реформ?" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги банк прибутки
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