Українські авіакомпанії у 2016 році на третину збільшили перевезення пасажирів

Зростання пасажиропотоку українських авіакомпаній сталося як на міжнародних, так і на внутрішніх лініях.

Українські авіакомпанії значно збільшили пасажироперевезення Андрій Товстиженко, DT.UA

В 2016 році українські авіакомпанії збільшили перевезення пасажирів у порівнянні з 2015 роком на 31,2% до 8 млн. 274 тис. осіб. Число міжнародних пасажирів авіакомпаній України зросло до 2016 року на 31,6% до 7 млн 472 тис. На внутрішніх лініях авіакомпанії перевезли 802 тис. осіб, що на 27,6% більше, ніж за 2015 рік, повідомляє avianews.com з посиланням на оперативні дані Державіаслужби.

Що стосується даних аеропортів, то статистику надав тільки аеропорт Бориспіль, для якого 2016 рік став рекордним В минулому році через Бориспіль пройшли 8,65 млн. пасажирів, що на 1,37 млн. пасажирів, або на 18,8% більше, ніж у 2015 році.

Також Мінінфраструктури опублікувало дані по аеропорту Львів, де в 2016 році пасажиропотік збільшився на 29,4% до 738 тис. чоловік.

У цілому за рік всі аеропорти України обслужили 12 млн. 928,8 тис. пасажирів.

Нагадаємо, на початку листопада 2016 року в Мінінфраструктури анонсували вихід європейських лоукостів на український ринок. "Ми зараз працюємо над тим, щоб наступний рік був роком заходу лоукостів", - зазначив Міністр інфраструктури Володимир Омелян.