Українські авіакомпанії у 2016 році на третину збільшили перевезення пасажирів

Зростання пасажиропотоку українських авіакомпаній сталося як на міжнародних, так і на внутрішніх лініях.
Що стосується даних аеропортів, то статистику надав тільки аеропорт Бориспіль, для якого 2016 рік став рекордним В минулому році через Бориспіль пройшли 8,65 млн. пасажирів, що на 1,37 млн. пасажирів, або на 18,8% більше, ніж у 2015 році.
Також Мінінфраструктури опублікувало дані по аеропорту Львів, де в 2016 році пасажиропотік збільшився на 29,4% до 738 тис. чоловік.
У цілому за рік всі аеропорти України обслужили 12 млн. 928,8 тис. пасажирів.
Нагадаємо, на початку листопада 2016 року в Мінінфраструктури анонсували вихід європейських лоукостів на український ринок. "Ми зараз працюємо над тим, щоб наступний рік був роком заходу лоукостів", - зазначив Міністр інфраструктури Володимир Омелян.http://www.avianews.com