Українська "дочка" російського держбанку заявила про рейдерське захоплення

Національна поліція не здійснює дій для усунення правопорушень.

Майно російських банків вже ділять tsn.ua "ВТБ Банк" повідомив про спробу групи осіб, до складу якої входять державний реєстратор та приватний нотаріус, позбавити банк права власності на нежитлові приміщення в Одесі по вул. Грецької, 5.

Згідно повідомлення прес-служби, 11 квітня 2017 року державний реєстратор одеської філії ДП "Державний інститут судових економіко-правових і технічних експертних досліджень" А.В. Кравець, на підставі підроблених договорів купівлі-продажу, зареєстрував за ТОВ "Трініті інвест груп" право власності на належні банку з 2011 року нежитлові приміщення в Одесі на вул. Грецька, 5 площею 2653,3 кв. м і 1298,1 кв. м.

Потім 18 квітня "Трініті інвест груп" через приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу А. Яроша реалізувало зазначені об'єкти ТОВ "Теплокомунгруп ЛТД", яке в даний час є незаконним власником цього нерухомого майна.

"ВТБ Банк" 28 квітня оскаржив зазначені реєстраційні дії комісії при Міністерстві юстиції і домігся виключення незаконної перереєстрації об'єктів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та відновлення на них права власності.

При цьому зазначена комісія Мін'юсту визнала порушення законодавства державним реєстратором одеської філії ДП "Державний інститут судових економіко-правових і технічних експертних досліджень" А. Кравцем, на шість місяців обмеживши йому доступ до Держреєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Додатково 29 квітня 2017 року банк наклав заборону на реєстраційні дії з його власністю.

Тим не менш, як зазначає банк, у вихідний день 30 квітня, незважаючи на рішення Мін'юсту і заборону на реєстраційні дії, А. Кравець вніс до Держреєстру речових прав на нерухоме майно новий запис про право власності ТОВ "Теплокомунгруп ЛТД" на вказані нежитлові приміщення. 3 травня внаслідок шахрайських дій держреєстратора ТОВ "Теплокомунгруп ЛТД" продало частину нежитлових приміщень двом фізичним особам – В. Акименко і А. Корнієнко. У результаті злочинних маніпуляцій в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно в даний час існують два власника фактично одного і того ж об'єкта нерухомості.

При цьому невідомі 5 травня спробували встановити, в тому числі шляхом силового захоплення, фізичний контроль за вказаними приміщеннями, погрожуючи співробітникам відділення "ВТБ Банку", які на законних підставах перебували в приміщенні.

Банк також заявляє, що територіальні органи Національної поліції України замість порушення кримінальних проваджень за фактами шахрайських дій на формальних підставах не здійснюють будь-яких дій для усунення правопорушень, тим самим сприяючи зловмисникам у реалізації злочинних схем, в результаті яких законні власники об'єктів нерухомості позбавляються своєї власності.

"ВТБ Банк" заснований в 1992 році. Його основним акціонером є "Банк ВТБ" (РФ, 99,9959%).

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром загальних активів "ВТБ Банк" займав 15-е місце (20,64 млрд грн) серед 93 українських банків.

Раніше повідомлялося, що російська фінансова група ВТБ має намір найближчим часом продати свої українські дочірні банки "БМ банк" і "ВТБ Банк". При цьому до "БМ Банку" проявляють інтерес українські інвестори.

Рік тому керівництво групи "ВТБ" також заявляло, що хотіло би продати український "ВТБ Банк".

16 березня, президент України Петро Порошенко затвердив санкції проти функціонуючих в Україні банків з російським капіталом. Санкції терміном в один рік торкнуться ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВиЭс Банк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" та ПАТ "БМ Банк".

19 березня заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова повідомила, що банки з російським капіталом ведуть переговори про продаж.