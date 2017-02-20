Українцям перерахують субсидії на електроенергію

Доплату здійснюватимуть через особові рахунки громадян у теплопостачальних організаціях.

У березні переглянуть субсидії на електроенергію. УНІАН

Розмір субсидій на електроенергію у березні буде перерахований в зв'язку з плановим підвищенням тарифів. Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сторінці уряду в Facebook.

"У березні 2017 року буде проведено перерахунок розміру субсидії для всіх її одержувачів у зв'язку з плановим підвищенням цін на електроенергію", - зазначено в повідомленні.

Різницю, яка обумовлена зміною тарифів, обіцяють компенсувати.

"Доплата проводитиметься через особові рахунки громадян у теплопостачальних організаціях, які зобов'язані за результатами опалювального сезону зробити перерахунок і відобразити всю необхідну інформацію у платіжці", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, в 2016 році субсидії на оплату житлово-комунальних послуг були призначені 7 млн 677 тис. домогосподарств, з них у містах - 5 млн 185 тис., у сільській місцевості - 2 млн 492 тис., повідомляє Державна служба статистики.

У 2016 році 12,3 млрд грн державних коштів, надмірно виділених на відшкодування субсидій, протягом декількох місяців "гуляли" по рахунках облгазів, ТКЕ та "Нафтогазу".

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