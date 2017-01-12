Українці у 2016 році збільшили продаж валюти на 45%

Офіційний ринок обміну валюти трохи виріс, але більша частина його залишається в тіні.

НБУ надав офіційну статистику що обміну валюти (яка ні про що не говорить) Василь Артюшенко, DT.UA

У 2016 році українці продали комерційним банкам іноземної валюти 3,227 млрд доларів, що на 44,6% більше, ніж у 2015 році 2,232 (млрд доларів).

За даними НБУ, українці в 2016 році купили у банків 747 млн доларів, що на 9,2% більше, ніж у 2015 році (684 млн доларів).

У цілому, за даними Нацбанку, населення в 2016 році продало валюти на 2,48 млрд доларів більше, ніж купило, збільшивши дане сальдо порівняно з 2015 роком на 60,2%.

На частку доларів США довелося 74% від загального обсягу купівлі іноземної валюти і 65% від загального обсягу продажу.

У вересні прес-служба НБУ розповсюдила заяву представників небанківських фінансових установ, які займаються обміном валюти, про те, що в готівковому обороті нібито значно зросла кількість фальшивої валюти, зокрема, доларів США і євро. Під час зустрічі з представниками керівництва Національного банку України вони заявили, що "якість підробок настільки високо, що виявити їх можна лише з допомогою спеціального обладнання в пунктах обміну".