Україна знизила позицію в ТОП-50 найбільш інноваційних економік світу за версією Bloomberg

У лідерах рейтингу, як і раніше Південна Корея.

З'явився новий рейтинг країн з найбільш інноваційною економікою Regnum

Україна за підсумками 2016 року посіла 42 місце в рейтингу країн з найбільш інноваційною економікою за версією агентства Bloomberg. порівняно з 2015 роком Україна опустилася в рейтингу на одну позицію нижче, рік тому наша країна була на 41-му місці.

Як пише агентство, спочатку аналітики оцінювали 200 країн, але в ході дослідження їх коло звузилося до 50. Всі країни в рейтингу оцінювалися за 7 критеріями: розвиток дослідницької бази, виробництво товарів з високою доданою вартістю, частка дипломованих фахівців на ринку праці, продуктивність праці, ступінь використання hi-tech технологій, активність бізнесу в сфері патентування винаходів і концентрація дослідних центрів.

В рейтингу показано, що Україна має найгірший з 50 країн рівень продуктивності праці, а ось по кількості дипломованих фахівців займає четверте місце.

Що стосується всього ТОП-50, то очолила загальний рейтинг Південна Корея, зберегла свої минулорічні позиції. У першу десятку провідних інноваційних економік світу також увійшли Німеччина, Швеція, Фінляндія, Швейцарія, Сінгапур, Японія, Данія, США та Ізраїль.

Bloomberg

Bloomberg