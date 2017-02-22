Україна зберегла 11 місце в рейтингу світових експортерів озброєнь

Основними покупцями українських озброєнь є Росія, КНР та НР Конго.

Експорт озброєнь виріс на 52,86%.

Обсяг експорту основних видів озброєнь України в 2016 році склав $ 528 млн, що забезпечило їй 11-е місце в щорічному рейтингу світових експортерів озброєнь Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Згідно з даними рейтингу, в 2016 році Україна експортувала озброєнь на 52,86% більше порівняно з 2015 роком ($ 347 млн), коли вона також займала 11 місце в рейтингу SIPRI.

Також Повідомляється, що серед найбільших імпортерів українських озброєнь в 2016 році були: Росія (32%, $ 169 млн), КНР (17%, $ 90 млн), НР Конго (16,3%, $ 86 млн), Таїланд (12,7%, $ 67 млн). При цьому основними видами озброєння стали: літаки ($ 196 млн, 37%), бронетехніка ($ 145 млн, 27,5%), двигуни ($ 168 млн, 31,8%), ракети ($ 19 млн, 3,6%).

У трійці лідерів світового рейтингу SIPRI в 2016 році, так само як і в 2015 році, США з обсягом експорту в $ 9,894 млрд, РФ ($ 6,43 млрд), Німеччина ($ 2,813 млрд).

Крім того, за оцінками експертів SIPRI, в 2016 році Україна не імпортувала основні види озброєнь. Хоча за підсумками 2015 року обсяг імпорту Україною основних видів озброєнь склав $ 10 млн, що в 10 разів більше, ніж у 2014 році ($ 1 млн). Постачальниками в 2015 році виступили Великобританія ($ 6 млн) і США ($ 4 млн), в 2014 році – Канада.

Нагадаємо, що згідно з даними держконцерну "Укроборонпром", обсяг експорту озброєнь і продукції військового та спеціального призначення підприємствами держконцерну за підсумками 2016 року зріс на 25% у порівнянні з 2015 роком - до $ 756 млн.

Раніше також повідомлялося, що, згідно з оцінками SIPRI, спільна частка США і Росії у світовому експорті зброї становила 56% в період з 2012 по 2016 роки. На частку США припадає 33%, а на частку Росії – 23% світового експорту зброї та військової техніки. Третє місце серед найбільших експортерів займає Китай (6,2 %), за ним слідує Франція (6 %) і завершує п'ятірку Німеччина (5,6 %).

За підсумками 2010 – 2015 роки Україна входила в десятку найбільших постачальників зброї у світі.