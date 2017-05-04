Україна зарезервувала право на перегляд тарифних зобов'язань в СОТ

Незважаючи на плюси від вступу в СОТ, Мінекономрозвитку констатують суттєві зміни економічних умов всередині України.

Україна може ініціювати перегляд тарифів СОТ

Україна зарезервувала право на перегляд тарифних зобов'язань у Світовій організації торгівлі в будь-який час протягом наступного трирічного періоду, повідомила прес-служба Мінекономрозвитку.

"Для поліпшення системи митно-тарифного регулювання та отримання можливості перегляду тарифних зобов'язань в СОТ в будь-який час протягом наступного трирічного періоду (2018 – 2020 рр..) Україна зарезервувала відповідне право згідно зі Статтею XXVIII ГАТТ 1994 (документ СОТ G/MA/333 від 21.04.2017 українською та англійською мовами)", - йдеться в повідомленні.

Принциповою умовою зміни тарифних зобов'язань країною-членом СОТ є проведення переговорів і консультацій із зацікавленими країнами для узгодження компенсаційних поступок з інших товарів з метою збереження загального рівня доступу до ринку, сказано в повідомленні.

Такі дії Мінекономрозвитку пов'язані, в тому числі, і з тим, що в країні "істотно змінилися економічні умови".

"Анексія Криму та події на сході України негативно вплинули на умови економічної діяльності та торгівлі, що ставить на порядок денний впровадження комплексних економічних реформ і використання всіх наявних механізмів для трансформації економіки України із сировинної на інноваційну", - зазначили в міністерстві.

Як повідомлялося, український експорт продовжує падати четвертий рік поспіль. За підсумками 2016-го його обсяги скоротилися ще на 4,69%, до 36,4 млрд дол. І це при тому, що в 2012 р. експорт становив 68,8 млрд дол. Таким чином, бачимо майже дворазове падіння експортних поставок протягом чотирьох років. Докладніше читайте в статті "Місія нездійсненна, або Як уряд збирається подвоїти експорт" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".