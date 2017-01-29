Україна заплатила за обслуговування неефективно використовуваної МОЗ позики МБРР вже більше $ 1,2 млн

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Тіло кредиту, що перевищує 200 млн доларів, з часом теж потрібно буде повертати.

Нездатність чиновників розпоряджатися кредитними коштами завдає Україні збитків 112 Україна

З урахуванням разової комісії за резервування коштів, держава вже заплатила за використання двохсотмільйонного кредиту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на реалізацію проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей" понад 1,2 млн доларів, у той час якза два роки змогли освоїти лише 2,2 млн доларів кредитних коштів.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Юлія Самаєва. За її словами, незважаючи на те, що кредит виданj Україні на пільгових умовах, відсотки за нього потрібно платити. Сплатити також потрібно комісі. за резервування коштів, розмір якої розраховується як відсоток від незнятого залишку позики.

"Якщо простіше: що менше використано кредитних коштів, то більша плата за їх резервування на наступний рік. З держбюджету вже заплачено 663,7 тис. дол. за резервування, 25,8 тис. — відсотків і 537 тис. — разової комісії за надання кредиту. Загальні видатки міністерства та областей за програмою практично дорівнюють сумі бюджетних коштів, виплачених кредитору за зобов'язаннями. Тіло кредиту, що перевищує 200 млн дол., нам теж у результаті доведеться повертати", - йдеться в статті.

За словами автора, на кошти кредиту, який не можуть освоїти в МОЗ, у Вінницькій області повинен бути побудований Регіональний центр серцево-судинної патології; проведена реконструкція амбулаторій в Рівненській, Волинській та Дніпропетровській областях; придбано медичне обладнання та програмне забезпечення для лікарень, а також проведено навчання медиків.

"Відповідно до планів, на сьогодні областями вже мали бути підписані договори на загальну суму в 25 млн дол., але реально підписали лише на 3 млн. Загальна сума, виплачена за укладеними регіонами договорами, становила 920 тис. дол., з яких 556 тис. — це оплата послуг індивідуальних консультантів.", - вказує автор.

"При цьому в Дніпропетровській області не змогли закупити медобладнання й ПЗ для 39 амбулаторій. У Запорізькій — меблі та обладнання для центрів первинної медико-санітарної допомоги. У Закарпатській — інвентар для відділення інтервенційної кардіології. У Львівській — обладнання для лабораторної, мікроскопічної і променевої діагностики. У Рівненській — 18 машин швидкої допомоги", - підсумовує Самаєва.

Раніше повідомлялося, що за минулі два роки чиновники Міністерства охорони здоров'я зуміли освоїти всього 2,2 млн доларів кредиту в розмірі 214,7 млн доларів, наданого Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) для реалізації проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".

Детальніше про ситуацію навколо двохсотмільйонного кредиту на проект МОЗ та проблеми ефективності використання чиновниками кредитних коштів читайте в статті Юлії Самаєвої "Пільговий кредит привільному позичальнику" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".