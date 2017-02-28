Україна за рік збільшила експорт цукру в 33 рази

Виробництво цукру зросло на 40%.

Україна істотно збільшила експорт цукру. erabiz.com

У 2016/17 маркетинговому році Україна в порівнянні з попереднім періодом збільшила експорт цукру в 33 рази до 344 тис. т. Про це розповів міністр аграрної політики і продовольства України Тарас Кутовий, повідомляє прес-служба міністерства.

"2016 рік можна визначити, як рік чіткої динаміки. На 25% до попереднього року збільшилися площі під цукровим буряком, на 30% - виробництво сировини, на 40% - виробництво цукру. Така динаміка вражає, якщо говорити про світову практику", - зазначив Кутовий.

Згідно з повідомленням, у 2016 році валовий збір цукрових буряків з площі 290 тис. га склав 13,2 млн т, тоді як у 2000 році така ж кількість цукрової сировини була зібрана з площі 747 тис. га.

Нагадаємо, що вартість ф'ючерсів на цукор в 2016 році досягли максимуму з 2009 року. При цьому за рік вартість ф'ючерсів на цукор зросла на 28%.

Також повідомлялось, що у вересні 2016 року Україна експортувала рекордний за останні 5 років обсяг цукру. Серед країн найбільших імпортерів українського цукру: Шрі-Ланка, Грузія, Азербайджан, М'янми, Таджикистан.