Україна з початку зими скоротила відбір газу ПХГ на 19%

Відбір газу з підземних сховищ в поточному опалювальному сезоні становить 3,27 млрд куб. м, що значно менше, ніж в минулому році (4,07 млрд куб. м).

У "Нафтогазі" звітують, скільки спалили газу utg.ua

Цієї зими відбір газу з підземних сховищ на 19% менший, ніж минулої зими (і на 45% менший, ніж зимою 2014-2015 року), повідомила прес-служба НАК "Нафтогаз України" на своїй сторінці у Facebook.

"Любимо сидіти надвечір у теплій кімнаті за чашкою запашного чаю та читати зраду про те, як Україна замерзне. Ось-ось", йдеться в повідомленні.

Україна на початок опалювального сезону закачала до підземних сховищ 14,7 млрд куб м газу.

25 листопада 2016 року виповнився рівно рік, як НАК "Нафтогаз України" припинив імпорт газу з боку Російської Федерації. За цей період Україна отримала з Європи близько 10,7 млрд куб. м газу.