Україна з початку зими скоротила відбір газу ПХГ на 19%

Відбір газу з підземних сховищ в поточному опалювальному сезоні становить 3,27 млрд куб. м, що значно менше, ніж в минулому році (4,07 млрд куб. м).
"Любимо сидіти надвечір у теплій кімнаті за чашкою запашного чаю та читати зраду про те, як Україна замерзне. Ось-ось", йдеться в повідомленні.
Україна на початок опалювального сезону закачала до підземних сховищ 14,7 млрд куб м газу.
25 листопада 2016 року виповнився рівно рік, як НАК "Нафтогаз України" припинив імпорт газу з боку Російської Федерації. За цей період Україна отримала з Європи близько 10,7 млрд куб. м газу.DT.UA