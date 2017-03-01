Україна втратила через фінансову агресію РФ близько мільярда доларів

Експорт української продукції до Казахстану та Киргизстану скоротився більш ніж на 40%.

Україна зазнала в торгових війнах з РФ серйозних фінансових втрат Flickr/Aitor Ruiz de Angulo Ruiz

Прямі фінансові втрати України внаслідок торгової агресії Росії склали близько мільярда доларів, заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська в інтерв'ю

За її словами, найбільші втрати торкнулися експорту до Киргизстану та Казахстану.

"Найбільші втрати - це експорт в Казахстан і Киргизстан - понад 40% експорту втрачено. Але "зачепило" і решту країн. Якщо все просумувати, то ми вийдемо на цифру близько одного мільярда доларів прямих втрат. Акцентую вашу увагу саме на тому, що це прямі втрати, тобто лише від продажу товарів. Але ми втрачаємо і на ринку супутніх послуг, в секторі перевезень та логістики. І все це - на тлі падіння промислового виробництва в самій Україні та падіння її експорту до РФ", – зазначила заступник міністра.

За її словами, російська торгова агресія переслідує відразу кілька цілей.

"Перша - обмежити надходження валютної виручки до України, зробивши нас фінансово слабшими. Друга - витіснити український продукт з ринків цих країн, замінивши їх російською продукцією. У більшості випадків це дійсно взаємозамінні товари. Третя ціль - дати зрозуміти транснаціональним корпораціям, які мають виробництва як на території України, так і в Росії, що їм варто залишати українську землю, та розвивати виробництво на тій території, яка може забезпечити їм безпроблемний доступ на ринки", – уклала Микольська.

9 лютого Україна направила до Всесвітньої організації торгівлі вимогу про створення групи експертів у рамках справи про численні обмеження транзиту через територію Росії.

Зазначається, що з моменту застосування Україною положень Поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС з 1 січня 2016 року, РФ ввела обмеження транзитного руху автомобільними та залізничними шляхами з території України через територію Росії до Казахстану, а з 1 липня 2016 року і до Киргизстану.

В Мінекономрозвитку додали, що за оцінками експертів, близько 79% експортних поставок з України до Казахстану та 95% до Киргизстану зазнали негативного впливу від обмежень та часткової заборони з боку РФ.

Нагадаємо, Росія з 2016 року вирішила скасувати режим ЗВТ щодо України і відмовитися від імпорту українських продуктів. Також РФ повністю заборонила транзит українських товарів у треті країни через свою територію. Через це Україна змушена була шукати нові рішення транзиту в Азію.

Читайте інтерв'ю Наталії Микольської DT.UA у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".