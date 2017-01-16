Україна встановила рекорд зі збору зернових

Встановлено рекордні показники з урожайності пшениці, жита, кукурудзи та гороху.

В 2016 році встановлено рекордні показники з урожайності пшениці - 42,1 ц/га infoindustria.com.ua

У 2016 році виробництво зернових та зернобобових культур склало 66 мільйонів тонн, що стало рекордним в історії України та на 5,9 млн тонн більше ніж у 2015 році, повідомили в прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Також у 2016 році встановлено рекордні показники за історію незалежної України з урожайності пшениці (42,1 ц/га), жита (27,3 ц/га), кукурудзи (66,0 ц/га) та гороху (31,3 ц/га)", - йдеться в повідомленні.

В листопаді 2016 року, в Мінагропроді прогнозували врожай зернових на рівні 64 млн тонн.

За даними Держстату, урожай зерна і зернобобових культур був зібраний в Україні у 2014 році - 63,9 млн тонн. У 2015 році врожай знизився до 60,1 млн тонн.