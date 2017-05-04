Україна виплатила компанії Covington&Burling вже більш ніж 10 млн доларів за супровід позовів проти РФ у міжнародних судах

У бюджеті України на 2017 рік передбачено 152,2 млн грн на юридичний супровід вирішення спорів з РФ, пов'язаних з порушенням її зобов'язань за міжнародними договорами Українию

Україна витрачає на підготовку позовів проти РФ значні кошти Андрій Товстиженко, DT.UA

міжнародних судах у спорах з Росією

. Про це у своїй статті для

пише Валентина Самар.

Міністерство закордонних справ України та НАК "Нафтогаз України" за минулі два роки виплатили американській юридичній компанії Covington&Burling більше 10 млн доларів за консультації та юридичний супровід справ у

Автор зазначає, що МЗС України почав співпрацю з Covington&Burling ще у 2015 році. Тоді для захисту інтересів України у суперечці з Росією щодо тлумачення і застосування Угоди між КМУ та урядом РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій (1998) держзакупівля послуг компанії склала 0,3 млн. доларів. Потім було підписано ще одну угоду, без уточнення справи.

"Згідно з документами, які має DT.UA, у 2015 р. за договором із МЗС Covington & Burling було сплачено за виконані роботи 1 077 108 дол. США. У 2016 р. сума виплат за договорами з МЗС становила 2 829 723 дол. ", - йдеться в статті.

В свою чергу, НАК "Нафтогаз України" у грудні минулого року провів за переговорною процедурою закупівлю юридичних послуг, пов'язаних із захистом прав та інтересів України за позовом в Міжнародний трибунал ООН з морського права. Перемогла Covington & Burling Сума договору склала 6,31 млн доларів, а термін його дії — до 31 грудня 2017 року.

"Таким чином, тільки наведені тут суми, сплачені одній компанії, залученій МЗС і НАК "Нафтогаз" за надання схожих послуг, становлять за два роки більше 10 млн дол. Відомо також, що у бюджеті України на 2017 р. передбачено 152,2 млн грн (проти 107,7 млн у 2016 р.) на юридичний супровід вирішення спорів із РФ, пов'язаних із порушенням її зобов'язань за міжнародними договорами України", - підсумовує Самар.

Автор підкреслює, що Україна потребує послуг іноземних консультантів та радників у судовій боротьбі з РФ. В той же час вона відзначає, що жодні (навіть найдорожчі) радники й консультанти в міжнародних судах не підмінять і не звільнять від обов'язку проводити розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих в Україні.

Детальніше про українських позовах проти РФ у міжнародних судах читайте в статті Валентини Самар "У суду без слідства" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".