Україна входить у п'ятірку найбільших експортерів гороху

Основними покупцями українського гороху є Індія, Пакистан і Туреччина.

Україна лідирує з виробництва гороху. udec.ru

В 2016 році з України було експортовано 358 тис. т гороху, що в 1,9 рази більше, ніж роком раніше, повідомила прес-служба асоціації Український клуб аграрного бізнесу.

Таким чином, Україна увійшла до п'ятірки найбільших експортерів цієї бобової культури, поступаючись лише Канаді, Росії і США.

Згідно з повідомленням, основними покупцями українського гороху є Індія, яка закупила в 2016 році 145 тис. т цієї культури, Пакистан - 56,8 тис. т і Туреччина – 28,7 тис. т.

Нарощування обсягів експорту було обумовлено зростанням виробництва всередині країни з 377,7 тис. т до 745 тис. т за рахунок підвищення врожайності культури на 41% і зростаючого попиту на міжнародному ринку на бобові.

Рентабельність виробництва гороху може становити від 56% до 111%, тому він є гарною альтернативою вирощування традиційних українських культур.

Раніше повідомлялося, що в 2016/17 маркетинговому році Україна в порівнянні з попереднім періодом збільшила експорт цукру в 33 рази до 344 тис. т.

Також в 2016 році Україна зберегла 11 місце в рейтингу світових експортерів озброєнь. Обсяг експорту основних видів озброєнь України в 2016 році склав $ 528 млн.

