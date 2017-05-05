Україна вдвічі збільшила виручку від експорту залізорудної сировини

Основними покупцями стали Китай, Польща і Австрія.
За звітний період було експортовано 12 млн т ЗРС (на 15,8% менше, ніж за січень-квітень 2016 р.), частка якої в загальному обсязі валютної виручки від експорту склала 6,9%.
Основними покупцями українського ЗРС стали: Китай - 30% виручки, Польща - 10,6%, Австрія - 10,4%.
При цьому за чотири місяці 2017 р. імпорт ЗРС в натуральному вираженні склав 201,8 тис. т, в грошовому еквіваленті - $ 21,6 млн. Майже всю залізорудну сировину імпортувано з Росії.
Нагадаємо, що в рейтингу за обсягами виробництва сталі міжнародної асоціації Worldsteel у січні Україна посіла 10 місце серед 66 країн.
УНІАН