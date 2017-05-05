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Україна вдвічі збільшила виручку від експорту залізорудної сировини

5 травня в 13:48

Основними покупцями стали Китай, Польща і Австрія.

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Виручка від експорту залізорудної сировини зростає, хоча сам експорт падає
branex / Depositphotos
Українські гірничо-металургійні підприємства у січні-квітні 2017 р. порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшили виручку від експорту залізорудної сировини на 85% - до $ 947,4 млн з $ 511,3 млн, повідомляє "УНІАН" з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

За звітний період було експортовано 12 млн т ЗРС (на 15,8% менше, ніж за січень-квітень 2016 р.), частка якої в загальному обсязі валютної виручки від експорту склала 6,9%.

Основними покупцями українського ЗРС стали: Китай - 30% виручки, Польща - 10,6%, Австрія - 10,4%.

При цьому за чотири місяці 2017 р. імпорт ЗРС в натуральному вираженні склав 201,8 тис. т, в грошовому еквіваленті - $ 21,6 млн. Майже всю залізорудну сировину імпортувано з Росії.

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Нагадаємо, що в рейтингу за обсягами виробництва сталі міжнародної асоціації Worldsteel у січні Україна посіла 10 місце серед 66 країн.

 

За матеріалами: УНІАН
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Теги експорт імпорт залізо руда
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