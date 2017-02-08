Україна в січні збільшила експорт м'яса птиці на 50%, свинини – на 31%

Імпорт м'яса птиці скоротився на 20,2%, свинини – у 4,7 разів.

Експорт м'яса зростає, імпорт - падає РИА Новости

Україна в січні поточного року експортувала 10,993 тис. тонн м'яса птиці і субпродуктів, що на 50% більше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомила Державна фіскальна служба. При цьому в грошовому вираженні експорт даної продукції збільшився на 21% – до 13 млн доларів.

У той же час імпорт м'яса птиці і субпродуктів скоротився на 20,2% - до 6,9 тис. тонн, у грошовому еквіваленті – на 24% і склав 2,8 млн доларів.

За інформацією ГФС, експорт свинини за підсумками січня по порівнянні з аналогічним періодом 2016 року збільшився на 31% – до 0,38 тис. тонн. Цієї продукції було поставлено на суму 0,69 млн доларів проти 0,47 млн доларів за січень 2016 року.

Імпорт свинини в Україну в січні скоротився в 4,7 разу - до 64 тонн. В країну цього виду м'яса було ввезено на суму 125 тис. доларів, що в 3,2 рази менше, ніж у січні 2016 року.

Нагадаємо, в 2016 році Україна збільшила експорт м'яса птиці та субпродуктів на 48,9% - до 240,16 тис. тонн. Імпорт цієї продукції зріс на 36% порівняно з 2015 роком – до 83,3 тис. тонн.

За підсумками минулого року Україна скоротила поставки свинини на зовнішні ринки в 8,6 разів – до 3,16 тис. тонн, імпорт цієї продукції впав на 23,2% – до 2,84 тис. тонн.

У квітні 2016 року Молдова ввела квоти на м'ясо-молочну продукцію з України. Завезена понад встановлених квот українська продукція обкладається захисними митами.

Також в 2016 році велися переговори про постачання охолодженого м'яса українського виробництва в Ізраїль.