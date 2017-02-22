Україна в 2016 році купила 10,9 млрд куб. м газу на 2,2 млрд доларів

Імпортом газу займалося понад 20 компаній.

Імпорт газу значно скоротився. gaz-system.pl

Україна в 2016 році імпортувала 10 млрд 904,577 млн куб. м природного газу на суму $ 2 млрд 190,823 млн, говориться в повідомленні Державної служби статистики.

Контрагентами в минулому році стали компанії з Швейцарії - 3 млрд 216,124 млн куб. м газу на $ 654,806 млн, Німеччини – 2 млрд 547,607 млн куб. м на $ 507,426 млн, Франції – 1 млрд 992,167 млн куб. м на $ 397,06 млн., Великобританії – 792,189 млн куб. м на $ 166,702 млн, Польщі – 751,376 млн куб. м на $ 147,347 млн, Італії – 580,345 млн куб. м на $ 117,5 млн., Австрії – 479,559 млн куб. м на $ 91,094 млн, Люксембургу – 195,936 млн куб. м на $ 42,176 млн., Угорщини – 170,173 млн куб. м на $ 31,584 млн, Чехії – 151,77 млн куб. м на $ 29,089 млн., Словаччині – 16,397 млн куб. м на $ 3,877 млн, Норвегії – 7,409 млн куб. м на $ 1,489 млн, Мальти – 3,524 млн куб. м на $ 0,675 млн.

Зокрема в грудні 2016 року Україна імпортувала 1 млрд 653,687 млн куб. м на суму $ 368,424 млн. При цьому, за даними Держстату, середня ціна імпорту газу в грудні склала $ 228,8 за 1 тис. куб. м.

Від контрагентів з Швейцарії в грудні отримано – 570,766 млн куб. м на $ 130,589 млн, Німеччини – 456,46 млн куб. м на $ 99,002 млн, Франції – 288,824 млн куб. м на $ 62,923 млн., Великобританії – 164,382 млн куб. м на $ 36,557 млн, Польщі – 94,538 млн куб. м на $ 21,457 млн., Австрії – 28,919 млн куб. м на $ 6,734 млн, Люксембургу – 15,281 млн куб. м на $ 3,244 млн., Словаччині – 13,326 млн куб. м на $ 3,14 млн, Угорщини – 10,602 млн куб. м на $ 2,563 млн, Італії – 10,587 млн куб. м на $ 2,22 млн.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" в 2016 році імпортував близько 8,2 млрд куб. м. газу від 15 європейських постачальників на суму $ 1,6 млрд.

У цілому імпортом газу в Україну в минулому році займалося понад 20 компаній.

Також повідомлялося, що, за даними Держстату, Україна в 2015 році імпортувала 16 млрд 478,018 млн куб. м газу на $ 4 млрд 512,437 млн, у тому числі з Європи – 10 млрд 340,364 млн куб. м на $ 2 млрд 835,883 млн, з РФ – 6 млрд 137,654 млн куб. м на $ 1 млрд 676,554 млн.

Нагадаємо, що за підсумками січня-жовтня 2016 року імпорт природного газу в Україну скоротився в 1,9 рази – до 7,872 млрд куб. м в порівнянні з 15 млрд куб. м газу за аналогічний період 2015 року.

Крім того, з липня 2016 року Україна збільшила добовий імпорт газу зі сторони Європи до 27,957 млн куб. м порівняно з 22,243 млн куб. м днем раніше.