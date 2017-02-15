Україна у 2016 році купила у Польщі понад 400 мільйонів кубів газу

У планах у кілька разів збільшити обсяги експорту газу.

Україна імпортувала з Польщі понад 400 млн кубів газу.

Польща у 2016 році єкспортувала в Україну понад 400 млн кубометрів, повідомляє Польське радіо

Польський нафтогазовий концерн PGNiG у 2016 році підписав договір з українською фірмою ERU Trading на поставку блакитного палива до України. Газ надходить до споживачів промислового сектора. Віце-голови PGNiG Мацєя Возняк відзначив, що газ в Україні продається з прибутком і в рамках безпечної системи оплат.

"Ми сподіваємося, що... PGNiG буде розширювати і збільшувати пропускну здатність газопроводу в пункті Германовіце, що з'єднує Україну і Польщу, водночас збільшуючи експорт", - додав Возняк.

На сьогоднішній день газопроводом у Германовіцях можна транспортувати 1,5 мільярда кубометрів газу на рік. Польща розраховує, що до 2019-2020 року з'явиться можливість у кілька разів збільшити обсяги експорту газу до України. У планах будівництво нового газопроводу між вузлом Германовіце з польської сторони і вузлом Більче-Волиця - з української. Загальна протяжність газопроводу повинна скласти 112 км.

Нагадаємо, що у 2016 році Україна забезпечила потреби в імпортованому природному газі виключно за рахунок поставок з Європи. Порівняно з 2015 роком обсяг імпорту скоротилися на 32% – 16,4 до 11,1 мільярда кубометрів.

Детальніше про функціонування ринку газу в умовах нового законодавства, структуру імпорту та споживання читайте в матеріалі Геннадія Кобаля "Газовий ринок під тиском реформ" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".