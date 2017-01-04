Україна повинна доручити управління ГТС європейській компанії для збереження статусу країни-транзитера – Коболєв

Інтерес до української ГТС виявили вже три компанії.

Коболєв розповів про загрозу відмови РФ від транзиту газу через Україну у разі реалізації "Турецького потоку" або "Північного потоку-2" kmu.gov.ua

, Щоб зберегти статус країни-транзитера газу Україна повинна залучити європейську компанію до управління, заявив голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв.

"Кінцевою метою створення окремого оператора ГТС є залучення європейської компанії... Ми фактично хочемо поділитися частиною свого бізнесу, щоб вони допомогли нам гарантувати, що після 2019 року транзит по території України збережеться", – пояснив Коболєв в інтерв'ю "5 каналу", яке траснлировалось увечері в середу, 4 січня.

За словами голови "Нафтогазу", інтерес до української ГТС вже проявили три західні компанії, з якими ведуться відповідні переговори.

Коболєв нагадав, що в разі реалізації "Газпромом" проектів "Турецький потік" або "Північний потік-2" Росія може відмовитися від транзиту газу через Україну після 2019 року.

"Без залучення європейської компанії в український транзит, зберегти його з території України буде дуже важко, оскільки з іншого боку є дуже потужний опонент, який фактично робить європейцям дуже цікаву пропозиція, кажучи: давайте ми за свої гроші побудуємо вам ще одну трубу", – зазначив Коболєв, додавши, що в разі відмови від транзиту російського газу через Україну його вартість через відсутність конкуренції суттєво зросте.

"Якщо це відбудеться і українська ГТС перестане бути транзитною, то потім цей газ з дешевого перетвориться на дорогий. За все треба колись-то платити, але не всі це розуміють, на жаль", – підкреслив керівник "Нафтогазу".

Нагадаємо, в листопаді 2016 року Кабінет міністрів схвалив створення нової компанії-оператора української газотранспортної системи - ПАТ "Магістральні газопроводи України".

Держпакет у 100% акцій компанії належить державі. Нова структура створюється для того, щоб вивести діяльність з транспортування газу згідно з правилами Третього енергопакету ЄС.

Як писало раніше DT.UA дві європейські компанії готові взяти в управління українські магістральні газопроводи. Газові компанії з Італії та Словаччини надіслали комерційні пропозиції з умовами своєї діяльності в якості оператора української ГТС.

Детальніше про перпективи української ГТС читайте в матеріалі Алли Єрьоменко, Сергія Куюна та Геннадія Кобаля "Про нафту, про газ, зачатки ринку і про нас" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".