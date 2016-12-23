Україна постала перед найбільшим випробуванням у банківській системі – Bloomberg

Однак експерти з оптимізмом чекають на зміцнення довіри в українській фінансовій сфері.

Експерти чекають ослаблення регулювання з боку Нацбанку після націоналізації "Приватбанку". phl.com.ua

Для, чия пострадянська економіка виснажена революцією і війною, спроби провести капітальних ремонт банківського сектору стали рідкісною хорошою новиною. Відновлення довіри до позичальників – це ключ до різкого пожвавлення потоку кредитів і зміцненні невеликого відновлення від рецесії.

Збереження виплат в рамках програми фінансової допомоги від МВФ на 17,5 мільярдів доларів вимагає також перетворення фінансової системи на більш надійну. І націоналізація найбільшого банку в країні, яким став "Приватбанк", завершує цей процес. Про це сьогодні пише Bloomberg.

"Коли в українській банківській системі "з кімнати прибрали слона", здається, шлях до подальшого фінансування МВФ відкритий", - сказав виконавчий директор і засновник інвестиційного банку SP Advisors Нік Піаца.

"Ми сподіваємося, що центральний банк змінить центр своєї уваги з боротьби проти "банків-зомбі" на ре капіталізацію і зняття жорсткої регуляції, вдихне життя у скалічений банківський сектор і допоможе збудувати довгострокове економічне зростання", - додав він.

Видання пише, що план реконструкції банківської системи був складений спільно з МВФ. Багато хто в ній не зміг впоратися з політичними потрясіннями і обвалом ВВП на 15,5%. Інші провалили стрес-тести.

Націоналізація ж "відправила сильний сигнал про наміри країни проводити структурні реформи", вважають експерти BMI Research.

"Це зміцнить впевненість інвесторів", - вважають в компанії.

Однак, найбільший виклик, на думку видання, ще попереду. Нацбанк України виявив 5,6 мільярдів доларів дефіциту капіталу в "Приватбанку". Більше 97% позик були зроблені "причетним сторонам". Але процес не пройшов безболісно. Вперше за місяць Києву довелося втрутитися і витратити 50 мільйонів доларів на підтримку курсу гривні. Після новин про "Приватбанк" українська валюта подешевшала на 0,9% і в середу відновилася на 0,2%.

В Empire State Capital Partners вважають це свідченням того, що "проблеми банку були значно глибшими, ніж про це говорили у офіційних заявах". Однак, в Нацбанку чекають відновлення дохідності банківського сектору вже в 2017 році.

"Коли машина запрацює, ви побачите зростання кредитування", - сказав керуючий директор з питань України, Молдови і Білорусі в ЄБРР Франсуа Маліг, яким може купити частку в "Приватбанку" після реструктуризації, - "Вся справа лише у відновленні довіри".

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні у неділю, 18 грудня, ухвалив рішення про націоналізацію ПАТ "Приватбанк".

Згідно з рішенням, Міністерство фінансів викупить 100% його акцій за 1 грн. Після цього Мінфін візьме участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії. Кабмін також доручив Мінфіну випустити облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у розмірі до 116,8 млрд грн терміном обігу до 15 років і процентною ставкою доходу на рівні не вище 10,5% річних з подальшим внесенням їх від імені держави в оплату за акції додаткової емісії Приватбанку.

Детальніше про сценарії та проблеми можливої націоналізації Приватбанку читайте в статті Юлії Самаевой "Приват" — держава: за хід до мату" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".