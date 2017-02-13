Україна подала позов в СОТ проти РФ через обмеження транзиту

Близько 79% експортних поставок з України до Казахстану та 95% до Киргизстану зазнали негативного впливу від обмежень та часткової заборони з боку РФ.

Україна подала позов проти РФ в СОТ щодо обмеження транзиту Василь Артюшенко, DT.UA

Україна направила ввимогу про створення групи експертів в рамках справи щодо численних обмежень транзиту через територію Росії, повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

"9 лютого 2017 року Україна направила в СОТ вимогу про створення Групи експертів в рамках справи щодо численних обмежень транзиту з території України через територію Російської Федерації у треті країни: Казахстан та Киргизстан (DS512 "Росія — заходи щодо транзитного руху")", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з моменту застосування Україною положень Поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС з 1 січня 2016 року, РФ ввела обмеження транзитного руху автомобільними та залізничними шляхами з території України через територію Росії до Казахстану, а з 1 липня 2016 року і до Киргизстану.

В Мінекономрозвитку додали, що за оцінками експертів, близько 79% експортних поставок з України до Казахстану та 95% до Киргизстану зазнали негативного впливу від обмежень та часткової заборони з боку РФ.

Нагадаємо, 26 вересня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення найняти юридичних радників для захисту прав та інтересів країни у суперечці з Росією в Органі врегулювання спорів Всесвітньої торгової організації.

Раніше повідомлялося, що Україна почала процедуру оскарження у Світовій організації торгівлі рішення Російської Федерації про введення ембарго на транзит українських товарів через російську територію в напрямку третіх країн.