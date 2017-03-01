Україна підписала з МВФ меморандум для отримання чергового траншу - Reuters

Видання нагадує, що виплати неодноразово затримувалися через слабкі успіхи Києва у проведенні реформ.

Україна підписала з МВФ "оновлений" меморандум про співпрацю. sputniknews.com

Україна підписала меморандум з, який дозволить відкрити шлях для отримання нового траншу в рамках програми фінансової допомоги на 17,5 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела у Національному банку України.

"Українська сторона підписала оновлений меморандум про співпрацю", - повідомив виданню неназваний співрозмовник.

Про те, що саме в умовах двосторонньої співпраці було оновлено, поки не відомо. Видання нагадує, що за останні два роки Київ часто отримував транші від МВФ із затримкою через надто повільні темпи проведення реформ.

Як повідомлялося, на порядку денного засідань ради директорів Міжнародного валютного фонду, який розписаний до 6 березня 2017 року, відсутня питання надання макрофінансової допомоги Україні.

Раніше голова Національного банку Валерія Гонтарева заявила, що розраховує отримати транш МВФв кінці лютого або на початку березня.