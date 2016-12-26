Україна отримала замовлені 27 років баржі

Компанія не могла домовитися з австрійським виробником.

Українське дунайське пароплавство 27 років не могла отримати замовлені баржі

Державна судноплавна компанія "Українське Дунайське пароплавство" отримала від Австрії 60 барж типу Європа-ІІБ, які замовили ще в Радянському Союзі в 1989 році, повідомила прес-служба компанії.

Ще радянські замовники внесли аванс у розмірі 15% від вартості барж, решту суми з відсотками компанія повинна була погашати за графіком. Однак через розвал СРСР, економічну кризу і війну в Югославії 25-річний графік виплат часто зривався, потім платежі зовсім припинилися у зв'язку з фінансовими проблемами.

"Станом на грудень 2014 року залишок самого боргу за будівництво барж склав понад 7 мільйонів євро і близько 2 млн. євро - з відсотками. Внаслідок тривалих переговорів Українському Дунайському пароплавству в 2015 році вдалося досягти домовленості з BAWAG leasing GmbH і Австрійським контрольним банком (Österreichische Kontrollbank AG, OeKB), який виступив гарантом уряду Австрії, про зниження заборгованості на 90% – до 1,5 мільйона євро, за умови її погашення за узгодженим графіком до 30 листопада 2016 року", - повідомила компанія.

24 листопада поточного року борг повністю погашений, і вже 13 грудня у Відні була нотаріально оформлена передача 60 барж у власність групи компаній "Українського Дунайського пароплавства".

Баржі-секції типу "Європа-ІІБ" УДП-1601-1630, УДП 1900-1930 побудовані на судноверфі в Лінці (Австрія) і призначені для перевезення генеральних і навалювальних вантажів. Довжина барж 76,5 м, ширина – 11 м, осадка – 2,7 м, вантажопідйомність – 1717 тонн.