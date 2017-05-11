Україна оскаржить рішення Високого суду Лондона про прискорений розгляд позову РФ щодо "боргу Януковича"

Суд ще не виніс рішення по суті спору, але частково задовольнив претензії російської сторони.

Мінфін подасть апеляцію на рішення Високого суду в червні thinglass / Depositphotos

Міністерство фінансів України має намір оскаржити рішенняпро розгляд за прискореною процедурою позову РФ щодо погашення єврооблігацій на 3 мільярди доларів.

У прес-службі Мінфіну уточнили, що апеляція буде подана на початку червня.

Як повідомлялося, 29 березня Високий суд Лондона задовольнив клопотання російської сторони про прискорений розгляд позову щодо "боргу Януковича".

Суддя не взяв до уваги аргументи української сторони про політичний тиск Росії на Україну, але дав дозвіл на подачу апеляції.

На початку 2016 року Росія подала проти України позов до Високого суду Лондона з вимогою виплатити 3,137 мільярдів доларів за облігаціями, розміщеними в 2013 році, а в липні зажадала винесення рішення по позову в прискореному порядку.

Позиція, яку зайняв український Мінфін, — судиться і програти, на даний момент найбільш вигідною для країни з економічної точки зору. І єдиний, хто зможе змусити Україну виплатити 3 млрд доларів, — це МВФ. Однак у вересні Рада директорів МВФ визнала добросовісною позицію України щодо боргу перед Росією на 3 млрд доларів.

Детальніше про перспективи розгляду щодо "боргу Януковича" у Високому суді Лондона читайте в статті Юлії Самаєвої "Виграшна поразка" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".