Топ Новини
<
>

Україна наростила темпи заповнення газосховищ

3 травня в 14:58

В I кварталі поточного року в газосховища було закачано в два рази більше палива.

транзит газ
Добовий режим закачування газу у газосховища зріс у два рази
Починаючи з травня Україна наростила темпи заповнення газосховищ, добовий режим закачування зріс у два рази до 42 млн куб м, повідомляє відділ зв'язків з громадськістю та пресою ПАТ "Укртрансгаз".

З початку поточного року в підземні сховища газу було закачано 0,6 млрд куб м блакитного палива, що у два рази більше за показники аналогічного періоду минулого року.

Зокрема у квітні місяці газосховища поповнились на 0,43 млрд куб м, що також у два рази більше за минулорічні показники.

Станом на сьогоднішній день у вітчизняних ПСГ зберігається 8,478 млрд куб м блакитного палива, а закачування відбувається на п'ятьох сховищах.

Водночас за інформацією центрального диспетчерського департаменту оператора газотранспортної системи за чотири місяці поточного загальне споживання України склало 14 млрд куб м, що повністю відповідає показникам минулого року.

Прес-служба нагадує, під час проходження поточного опалювального сезону із вітчизняних газосховищ було відібрано лише 6,7 млрд куб м блакитного палива, що на 21% менше за показники аналогічного періоду минулого року.

11111111111111

Читайте також: За останні п'ять років попит на газ у промисловому сегменті скоротився майже втричі

Нагадаємо, що транзит газу в ЄС зріс на 32%.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги газ сховище споживання транзит
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.56
EUR 29.03
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...