В I кварталі поточного року в газосховища було закачано в два рази більше палива.

Добовий режим закачування газу у газосховища зріс у два рази

Починаючи з травня Україна наростила темпи заповнення газосховищ,, повідомляє відділ зв'язків з громадськістю та пресою

З початку поточного року в підземні сховища газу було закачано 0,6 млрд куб м блакитного палива, що у два рази більше за показники аналогічного періоду минулого року.

Зокрема у квітні місяці газосховища поповнились на 0,43 млрд куб м, що також у два рази більше за минулорічні показники.

Станом на сьогоднішній день у вітчизняних ПСГ зберігається 8,478 млрд куб м блакитного палива, а закачування відбувається на п'ятьох сховищах.

Водночас за інформацією центрального диспетчерського департаменту оператора газотранспортної системи за чотири місяці поточного загальне споживання України склало 14 млрд куб м, що повністю відповідає показникам минулого року.

Прес-служба нагадує, під час проходження поточного опалювального сезону із вітчизняних газосховищ було відібрано лише 6,7 млрд куб м блакитного палива, що на 21% менше за показники аналогічного періоду минулого року.

Нагадаємо, що транзит газу в ЄС зріс на 32%.