Україна на обслуговування держборгу за рік витратила 95,8 млрд грн

Погашення державного боргу скоротилося в 3,7 рази.

На обслуговування держборгу витрачено майже 100 млрд грн. РИА Новости боргу України у 2016 році зросли на 11,3 млрд грн або 13,4%, до 95,8 млрд грн з 84,5 млрд грн в 2015 році, говориться в матеріалах Держказначейства, передає "УНІАН".

При цьому витрати на обслуговування внутрішнього держборгу склали 62,6 млрд грн, зовнішнього - 33,2 млрд грн.

Погашення держборгу в 2016 році склало 111,4 млрд грн, що в 3,7 рази нижче показника за 2015 рік - 416,6 млрд грн. Також повідомляється, що державні запозичення за минулий рік досягли 307,7 млрд грн, що в 1,7 рази нижче показника за попередній рік - 514,1 млрд грн.

Нагадаємо, що підсумкова сума державного і гарантованого державою боргу України в 2016 році склала $ 70,97 млрд, що на 8,3%, або на $ 5,47 млрд більше показника на початок року.

Протягом 2016 року прямий і гарантований державний борг України періодично скорочувався - за жовтень 2016 року скоротився на 0,27 млрд доларів або на 0,4% – до 68,35 млрд доларів.

Рівень державного боргу України по відношенню до ВВП в кінці 2015 року склав 79%. Сума державного і гарантованого державою боргу України на 31 грудня 2015 року склала $ 65,488 млрд, що на 6,19% або на $ 4,324 млрд нижче показника на початок року.