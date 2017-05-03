Україна може звернутися до Латвії щодо повернення EUR50 млн у справі Януковича – Луценко

Латвійська сторона стягнула ці кошти до держбюджету з українських чиновників у рамках боротьби з відмиванням грошей.

В України є можливість попросити Латвію повернути EUR50 млн чиновників Януковича Василь Артюшенко, DT.UA

Рішення Краматорського суду про конфіскації грошей оточення екс-президента Віктора Януковича дає підставу Україні звернутися до Латвії про повернення 50 млн євро, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"У рішенні Краматорського суду згадуються і ці гроші. Таким чином тепер у нас є можливість у рамках міжнародної конвенції звернутися до Латвійського держави з проханням повністю або частково повернути ці гроші в український бюджет", - заявив він.

Як повідомлялося, 13 вересня латвійське видання "LSM" з посиланням на розслідування програми "De facto" повідомило, що Латвійська сторона стягнула до держбюджету EUR 50 млн колишніх українських високопосадовців, заарештовані у рамках боротьби з відмиванням брудних грошей.

Видання нагадує, що восени 2014 року генпрокурор України Віталій Ярема оголосив, що у колишнього віце-прем'єра України Сергія Арбузова в банках Латвії заарештовані $ 49,3 млн, а на рахунках компанії підприємця і політика Юрія Іванющенка в латвійських банках були арештовані $ 32 млн і CHF 72 млн.

Крім того, команда "De facto" з'ясувала, що розслідування по даній справі у Латвії продовжується, однак ні Арбузов, ні Іванющенко, ні Сергій Курченко не фігурують в числі підозрюваних. У кримінальному процесі, який веде Державна поліція Латвії, підозрюваних немає.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що перерахунок конфіскованих $ 1,5 млрд з рахунків оточення екс-президента Віктора Януковича на рахунок Державного казначейства завершений.

Раніше суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих $ 1,5 млрд, які належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.

В інтерв'ю виданню "Лівий берег" голова "Ощадбанку" Андрій Пишний заявив, що на рахунках банку лежать понад $ 1,150 млрд Януковича.