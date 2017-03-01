Україна може приєднатися до позовів Польщі проти "Газпрому"

Дозвіл ЕС на використання "Газпромом" 80% OPAL є "політичною позицією" - заступник міністра енергетики.
"Зараз потрібно, щоб Україна приєдналася до урядового позову Польщі, а НАК – до позову PGNiG. Терміни досить стислі – наскільки я розумію, до 20 березня "Нафтогаз" повинен приєднатися до процесу. Іти цим шляхом разом з Польщею – краще, ніж поодинці, ми вдячні їм за політичну підтримку", - сказала вона, відповідаючи на питання про перспективи впливу України на рішення Європейської Комісії.
Заступник міністра додала, що дозвіл ЄС на використання "Газпромом" 80% газопроводу OPAL є "політичною позицією".
"Це рішення суперечить принципам Угоди про асоціацію та Договору про заснування енергетичного співтовариства, ідея якого – в диверсифікації та забезпечення безпеки поставок в рамках єдиного регуляторного поля", – зазначила вона.
Нагадаємо, що раніше польська державна компанія PGNiG подала до Європейського суду позов проти рішення Єврокомісії, а її дочірня компанія поскаржилася німецькому Федеральному агентству з питань мереж. Польська сторона наполягала на тому, що збільшення доступу Росії до OPAL може представляти певні загрози для транспортування газу між Україною і Польщею.
Потім уряд Польщі звернулося до Європейського суду, щоб оскаржити рішення Європейської комісії про розширення доступу російської компанії "Газпром" до німецького газопроводу OPAL. У МЗС країни вважають, що відповідне рішення Єврокомісії робить її залежною від Росії і загрожує безпеки газових поставок в Центральну і Східну Європу.
Суд ЄС призупинив рішення Європейської Комісії про збільшення доступу "Газпрому" до трубопроводу OPAL - одному з відведень від "Північного потоку". Хоча "Газпром" вже встиг наростив фізичне завантаження OPAL до 86%.
У коментарі ZN.UA, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар заявив, що Угода про асоціацію Україна-ЄС рішення ЄК підриває реформу нафтогазового сектора країни. Гончар також зазначав, що Україні слід провести консультації з польською стороною щодо можливості проведення спільних дій проти Єврокомісії, використовуючи судові механізми.
Як зазначається у статті на сторінках тижневика "Дзеркало тижня. Україна", рішення Єврокомісії розширити доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL завдасть значної шкоди не тільки газотранспортним позиціях України, але і стабільності і безпеці газозабезпечення держав Європейського Союзу. Єврокомісія не просто створила прецедент виключення з правил Третього енергопакету, чого "Газпром" послідовно домагався з 2013 р. Рішення Єврокомісії щодо використання трубопроводу-відведення OPAL в інтересах російської газової монополії може стати вінцем (терновим) 18-літнього періоду лібералізації європейського ринку газу.
Докладніше читайте у статті Ганни Луты "Обпалені "Газпромом".
Європейська правда