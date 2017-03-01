Україна може приєднатися до позовів Польщі проти "Газпрому"

Дозвіл ЕС на використання "Газпромом" 80% OPAL є "політичною позицією" - заступник міністра енергетики.

Україна і Польща можуть об'єднати зусилля проти «Газпрому».

Уряд України вважає за необхідне приєднатися до двох позовів польської сторони щодо питання доступу російського газового монополіста "Газпром" до потужностей газопроводу OPAL. Про це повідомила заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграціїв інтерв'ю Європейської правді

"Зараз потрібно, щоб Україна приєдналася до урядового позову Польщі, а НАК – до позову PGNiG. Терміни досить стислі – наскільки я розумію, до 20 березня "Нафтогаз" повинен приєднатися до процесу. Іти цим шляхом разом з Польщею – краще, ніж поодинці, ми вдячні їм за політичну підтримку", - сказала вона, відповідаючи на питання про перспективи впливу України на рішення Європейської Комісії.

Заступник міністра додала, що дозвіл ЄС на використання "Газпромом" 80% газопроводу OPAL є "політичною позицією".

"Це рішення суперечить принципам Угоди про асоціацію та Договору про заснування енергетичного співтовариства, ідея якого – в диверсифікації та забезпечення безпеки поставок в рамках єдиного регуляторного поля", – зазначила вона.

Нагадаємо, що раніше польська державна компанія PGNiG подала до Європейського суду позов проти рішення Єврокомісії, а її дочірня компанія поскаржилася німецькому Федеральному агентству з питань мереж. Польська сторона наполягала на тому, що збільшення доступу Росії до OPAL може представляти певні загрози для транспортування газу між Україною і Польщею.

Потім уряд Польщі звернулося до Європейського суду, щоб оскаржити рішення Європейської комісії про розширення доступу російської компанії "Газпром" до німецького газопроводу OPAL. У МЗС країни вважають, що відповідне рішення Єврокомісії робить її залежною від Росії і загрожує безпеки газових поставок в Центральну і Східну Європу.

Суд ЄС призупинив рішення Європейської Комісії про збільшення доступу "Газпрому" до трубопроводу OPAL - одному з відведень від "Північного потоку". Хоча "Газпром" вже встиг наростив фізичне завантаження OPAL до 86%.

У коментарі ZN.UA, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар заявив, що Угода про асоціацію Україна-ЄС рішення ЄК підриває реформу нафтогазового сектора країни. Гончар також зазначав, що Україні слід провести консультації з польською стороною щодо можливості проведення спільних дій проти Єврокомісії, використовуючи судові механізми.

Як зазначається у статті на сторінках тижневика "Дзеркало тижня. Україна", рішення Єврокомісії розширити доступ "Газпрому" до газопроводу OPAL завдасть значної шкоди не тільки газотранспортним позиціях України, але і стабільності і безпеці газозабезпечення держав Європейського Союзу. Єврокомісія не просто створила прецедент виключення з правил Третього енергопакету, чого "Газпром" послідовно домагався з 2013 р. Рішення Єврокомісії щодо використання трубопроводу-відведення OPAL в інтересах російської газової монополії може стати вінцем (терновим) 18-літнього періоду лібералізації європейського ринку газу.

Докладніше читайте у статті Ганни Луты "Обпалені "Газпромом".