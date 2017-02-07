Україна і США домовилися про податкове співробітництво

Сьогодні в Україні більше фінансових радників, які фінансуються США, ніж в інших країнах.
"Ця угода дозволяє знизити можливості для фінансових махінацій, ухилення від оподаткування, сприяти кращому обміну інформацією між Україною та США, обміну досвідом та посиленню нашого співробітництва з США", - сказав Данилюк.
Йванович пояснила, що в рамках угоди США на державному рівні будуть отримувати від української сторони інформацію про адміністрування доходів і податків американських громадян і компаній, в яких вони володіють частками.
Данилюк додав, що FATCA вже підписали близько 60 країн.
За словами Йванович, сьогодні в Україні за різними американськими програмами технічної допомоги працює більше фінансових радників, ніж у будь якій іншій країні світу.
Нагадаємо, що в березні 2016 року Мінфін розробив власну стратегію щодо перегляду міжнародних конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, яку планував підписати з країнами Європейського Союзу, зокрема з такими країнами, як Нідерланди, Великобританія, Бельгія, Швейцарія та Австрія.
Інтерфакс-Україна