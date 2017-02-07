Україна і США домовилися про податкове співробітництво

Сьогодні в Україні більше фінансових радників, які фінансуються США, ніж в інших країнах.

Україна і США готові до податкового співробітництва

Міжурядову угоду для поліпшення виконання податкових правил і застосування положень закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA) підписали міністр фінансів України Олександр Данилюк і посол США в Україні Марі Йованович.

"Ця угода дозволяє знизити можливості для фінансових махінацій, ухилення від оподаткування, сприяти кращому обміну інформацією між Україною та США, обміну досвідом та посиленню нашого співробітництва з США", - сказав Данилюк.

Йванович пояснила, що в рамках угоди США на державному рівні будуть отримувати від української сторони інформацію про адміністрування доходів і податків американських громадян і компаній, в яких вони володіють частками.

Данилюк додав, що FATCA вже підписали близько 60 країн.

За словами Йванович, сьогодні в Україні за різними американськими програмами технічної допомоги працює більше фінансових радників, ніж у будь якій іншій країні світу.

Нагадаємо, що в березні 2016 року Мінфін розробив власну стратегію щодо перегляду міжнародних конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, яку планував підписати з країнами Європейського Союзу, зокрема з такими країнами, як Нідерланди, Великобританія, Бельгія, Швейцарія та Австрія.