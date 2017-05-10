Україна і Білорусь створять річковий портовий хаб

Білорусь через український Дніпро хоче мати виходи на країни Азії.

В української портової річкової інфраструктури зацікавлена Білорусь kmu.gov.ua

Україна і Білорусь спільно створять річковий портовий хаб з метою включення Дніпра в транс'європейську транспортну мережу, повідомив заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань, передають "Українські Новини"

Як розповів Довгань, 5 травня відбулися міжурядові переговори з білоруською делегацією та Міністерством транспорту Республіки Білорусь.

"Це не просто ідея створити портову інфраструктуру, їх ідея більш глибока - з'єднати водні шляхи Республіки Білорусь через український Дніпро з Чорним морем, і далі мати виходи на країни Азії. Ця ініціатива також підтримується польською стороною, і ми - 3 країни - вирішили відновити цей міжнародний транспортний коридор", - сказав заступник міністра.

Довгань повідомив, що Україна виступила із заявкою про включення Дніпра в транс'європейську транспортну мережу, і далі планує подавати запит в Єврокомісію на технічну допомогу щодо розвитку даного міжнародного транспортного коридору.

Він підкреслив, що у проекті національної транспортної стратегії до 2030 року великий акцент робиться на розвитку судноплавства і розвитку внутрішнього водного транспорту.

У той же час Довгань відзначив необхідність введення річкового збору, закладеного в законопроект про внутрішній водний транспорт - з метою фінансування розвитку внутрішніх водних шляхів.

Нагадаємо, як писав для DT.UA народний депутат Роман Семенуха, на теперішній момент український річковий торговельний флот налічує всього 635 одиниць малотоннажних суден, що становить лише 22% від їх кількості в 1990 році.

Детальніше про стан сфери річкових перевезень в Україні читайте у статті Романа Семенухи "Річковий транспорт України: вийдемо на воду або сядемо на мілину?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".